Bayram, tescilli "Antep baklavası"na talebi katladı

ÖMER FARUK SALMAN - Avrupa Birliği'nin (AB) ilk tescilli Türk ürünü "Antep baklavası"nı bayramda misafirlerine ikram etmek isteyenler, Gaziantep'teki işletmelerde yoğunluğa neden oluyor.

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ve gastronomi kenti ünvanını kazanan Gaziantep'in baklava ustaları, Ramazan Bayramı için hummalı hazırlık süreci yaşıyor.

Normal şartlarda günlük ortalama 30 ton baklavanın üretildiği kentte, dünyanın hemen her yerine ürün gönderen baklavacılar, ramazan süresince üretimlerini iki katına çıkardı.

Yaklaşan bayram nedeniyle taleplere yetişmekte zorlanan ustalar, 24 saate yakın üretim yapıp talepleri karşılamaya çalışıyor. Çevrim içi satışlarla Türkiye ve dünyanın hemen her bölgesine ürün gönderen Gaziantepli ustalar, bayram nedeniyle üretimlerin günlük 80 tona ulaştığını belirtiyor.

- Sıcak satış yerini siparişe bıraktı

Kentteki baklava üreticilerinden Ömer Faruk Çiftçioğlu, AA muhabirine, bayrama sayılı günler kala sipariş almaya devam ettiklerini ve artan talepleri karşılamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Ürünlerin tezgahlarda yok sattığını ve sadece siparişe çalıştıklarını belirten Çiftçioğlu, şöyle konuştu:

"Gelen siparişleri elimizden geldiği kadar hızlı şekilde paketleyip bütün dünyaya göndermeye çalışıyoruz. Burada yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri hazırlıyoruz. Genelde yurt içi siparişlerimizde yoğunluk var. Gaziantep genelinde bütün baklavacı ustaları olarak normalde 30 ton üretim yapıyoruz ancak bu rakam ramazanda 60 tona kadar yükseldi. Ramazanın son günlerinde ise bayramın etkisiyle talep 80-90 tona kadar yükseliyor. Bu yıl online gelen siparişlerde yüzde 50 civarı artış oldu. Yurt içine 24 saatte teslimat yapıyoruz, yurt dışında ise 36-48 saate kadar teslimat yapıyoruz."

Çiftçioğlu, ustaların bu bayram bütün sofralara baklava göndermek için mesaiyi iki katına çıkardığını ve yoğun çalıştığını anlattı.

Merdiven altı üretime dikkati çeken Çiftçioğlu, vatandaşların alışveriş yaparken ucuz ürünlere temkinli yaklaşması gerektiğinin altını çizerek, geleneksek yöntemlerle üretilen baklavaların tercih edilmesini istedi.