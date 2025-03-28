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        Gaziantep'te protokol üyelerinden Ramazan Bayramı mesajı

        Gaziantep'te protokol üyeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:09 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:09
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        Gaziantep'te protokol üyelerinden Ramazan Bayramı mesajı
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        Gaziantep'te protokol üyeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber mesajında, bu mübarek günlerin birlik ve beraberliği pekiştiren en güzel vesilelerden biri olduğunu belirterek "Bayram, sadece sevdiklerimizle bir araya gelmek değil, aynı zamanda yardımlaşmanın, dayanışmanın ve gönül bağlarımızı güçlendirmenin de adıdır." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mesajında, bayramların insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları tamir eden ilahi bir armağan olduğunu vurguladı.

        Başkan Şahin, bayramları anlamlı kılan şeyin, can taşıyan her varlığın bu iyilik ve güzellik ikliminden en güzel şekilde istifade etmesi olduğunu dile getirdi.

        AK Parti Gaziantep Milletvekilleri de ramazan bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

        Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, bayramların birlik beraberliğe, yardımlaşmaya ve dayanışmaya olan katkısına dikkat çekti.

        Ramazan ayı boyunca, birlik ve beraberlik içinde nice güzellikler yaşandığına değinen Milletvekili Derya Bakbak ise "Sofralarımızı, gönüllerimizi, muhabbetimizi ve dualarımızı paylaştık. Şimdi ise sabrın ve şükrün mükafatı olan bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci ise şunları kaydetti:

        "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayını geride bırakırken; kardeşliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın zirveye ulaştığı Ramazan Bayramı’na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bayram mesajında, bayramın tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

        Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da, bayramların milli ve manevi duyguların, sevginin, muhabbetin, birlik ve beraberliğin, barışın, huzurun, yardımlaşmanın ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı özel günler olduğunu söyledi.

        GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ramazan Bayramı'nın, toplumlar arasındaki bağları güçlendiren, insanlar arasında ortak değerler etrafında birleşmeyi sağlayan bir anlam taşıdığını ifade etti.

        Bayramların müslümanlar için büyük anlamlar taşıdığına değinen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, "Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramda, kırgınlık ve dargınlıklara son verilmeli, aile büyüklerini, yaşlıları, kimsesizleri ve hastaları ziyaret etmeli, gönüllerini almalıdır." ifadelerine yer verdi.

        Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bayramların sevgi, birlik ve kardeşlik duygularının perçinlendiği müstesna günler olduğunu belirterek, Ramazan Bayramı'nın ülkede ve tüm dünyada hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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