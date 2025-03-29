Araban'da kömbeler bayram için hazırlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde kadınlar, bayramlık kömbe geleneğini sürdürüyor.

Bayram öncesinde bir araya gelen kadınlar, nesilden nesile aktarılan tariflerle saç arası kömbeyi imece usulüyle pişiriyor. Un, pekmez, süt, zeytinyağı, yumurta, susam ve ceviz gibi malzemelerle hazırlanan hamur, taş ocaklarda sac altında pişirilerek bayrama hazır hale getiriliyor.

Arabanlı 79 yaşındaki Güllü Şan Işık, geleneği yaşatmak için çocuklarına ve torunlarına öğrettiğini belirterek, "Bu lezzet bayramlarımızın vazgeçilmezi. Misafirlerimiz pastane ürünlerinden farklı bir tat aradığı için saç arası kömbeyi çok seviyor." dedi.