Araban'da iki evde çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'in Araban ilçesinde, iki ayrı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, iki ayrı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Mehmet Gökçek ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki 2 evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipleri, yangınlara müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle evlerde hasar oluştu.
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