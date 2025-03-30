Araban'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in Araban ilçesinde, iki ayrı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Mehmet Gökçek ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki 2 evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipleri, yangınlara müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle evlerde hasar oluştu.