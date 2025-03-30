Kahraman Eruslu Böbrek Nakil Hastanesi'nde bu yıl 52 böbrek nakli gerçekleştirildi

Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakil Hastanesi'nde yılın ilk üç ayında 52 böbrek nakli gerçekleştirildi.

Üniversite yerleşkesinde 10 Ekim 2023'te hizmete giren hastane, nakil bekleyen böbrek hastalarına şifa dağıtıyor.

Sağlık turizmine de hizmet eden hastanede 56 yatak, 7 yoğun bakım ünitesi ve 3 ameliyathane bulunuyor.

Geçen yıl 152 böbrek naklinin yapıldığı hastanede, bu yılın ilk üç ayında ise 52 nakil gerçekleştirildi.

Böbrek Nakli Direktörü ve Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Usalan, AA muhabirine, vatandaşlara organ bağışı konusunda çağrıda bulundu.

Nakil oranlarını daha da arttırmak istediklerini belirten Usalan, şöyle devam etti:

"Kadavradan yapılan nakilleri arttırmak istiyoruz. Gerçekten bu konuda biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü bir hayat veriyorlar. Biz ne yaparsak yapalım, hastanın diyalizde kalmasını sağlıyoruz ama böbreğin yapacağı diğer hiçbir fizyolojik olayı yerine getiremediği için hayat süresi bu hastalarda oldukça kısa. Nakil konusunda insanlarımızın bilinçli olmasını istiyorum. Çünkü sağlık sistemi bu konuda o kadar başarılı bir şekilde bu işi yönetiyor ki yeter ki, insanlarımız kadavra bağışı konusunda daha duyarlı olsun."