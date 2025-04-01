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        Araban'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:43
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        Araban'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Gaziantep’in Araban ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenledi.

        AK Parti Araban İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcıları Hasan Hüseyin Altunova ve Mehmet İhsan Dağdelen ile il yönetim kurulu üyeleri İbrahim Halil Karataş ve Yusuf Yıldırım da katıldı.

        Programda konuşan AK Parti Araban İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu.

        Etkinliğe çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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