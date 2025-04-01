Araban'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Etkinliğe çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

AK Parti Araban İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcıları Hasan Hüseyin Altunova ve Mehmet İhsan Dağdelen ile il yönetim kurulu üyeleri İbrahim Halil Karataş ve Yusuf Yıldırım da katıldı.

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