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        Zeugma Mozaik Müzesi, bayram tatilinde çifte rekor kırdı

        Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan ve başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri barındıran Zeugma Mozaik Müzesi, Ramazan Bayramı'nda 23 bin 654, bayramın üçüncü gününde ise 8 bin 60 ziyaretçiyi ağırlayarak çifte rekor kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 11:57 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:06
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        Zeugma Mozaik Müzesi, bayram tatilinde çifte rekor kırdı
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        Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan ve başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri barındıran Zeugma Mozaik Müzesi, Ramazan Bayramı'nda 23 bin 654, bayramın üçüncü gününde ise 8 bin 60 ziyaretçiyi ağırlayarak çifte rekor kırdı.

        Gaziantep'te bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müzede, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eserin sergilendiği müze, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.

        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip olan müze, Güneydoğu turuna çıkan turistlerin ilk rotalarından birisi olarak dikkati çekiyor.

        - "Tarihi rekor kırıldı"

        Vali Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'in önemli turizm kenti olduğunu söyledi.

        Şehrin kültürel cazibesinin arttığını vurgulayan Çeber, şunları kaydetti:

        "Bugün şehrimizin kültürüne dair önemli bir rekor haberim var sizlere. 3 günlük Ramazan Bayramı'nda Zeugma Mozaik Müzemizde her sene 13 bin civarında olan toplam ziyaretçi sayımız bu bayram 23 bin 654 kişiye ulaşarak bir rekora imza attı. Ayrıca, 1 Nisan'da yani bayramın üçüncü gününde ziyaretçi rakamımız 8 bin 60 ile tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırmış oldu."

        Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak ise AA muhabirine, bayram tatilindeki yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.

        Ziyaretçilerin çoğunlukla GAP turlarıyla gelen yerli turistler olduğunu aktaran Çomak, şunları söyledi:

        "Zeugma Mozaik Müzesi, bu bayram tarihi günlerinden bir dönemi yaşıyor. Yoğun ziyaretçi var. 2024 yılında 470 bin ziyaretçiyle sezonu kapatmıştık. 2025 yılına da hızlı girdik. Yoğun ilgi var, bayramın 3'üncü gününde tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdık. 2025 yılında sadece Ramazan Bayramı'nda 24 binli rakamlara yaklaştık. 9 günlük tatil devam ediyor. Özellikle pazar günüyle birlikte 9 günlük rakamların da tarihin en yüksek rakamı olmasını bekliyoruz."

        Ziyaretçilerden Fikret Saim Çetin, güzel anı biriktirmek için İzmir'den buraya geldiklerini belirterek, "Müze, kültürel mirasımız açısından uzlaştırıcı, ortak paylaşımda bulunduğumuz bir yer. Anadolu medeniyetleri, tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Böyle bir kültürel mirasa sahip olmamız ayrıca bu ülkenin bir vatandaşı olarak bizi şanslı addediyor." dedi.

        Rafet Aras da Tekirdağ'dan geldiklerini belirterek, "Ülkemizin kültürel değerlerine sahip çıktığı için Bakanlığımıza, devletimize teşekkür ediyorum. Mozaikler harikaydı." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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