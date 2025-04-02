Gaziantep'te bisiklet yolu 100 kilometreye ulaştı

Gaziantep'te planlanan 150 kilometrelik bisiklet yolunun 100 kilometresi tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevreci ve sağlıklı ulaşımı teşvik etmek amacıyla kent genelinde bisiklet yolu ağı kuruluyor.

Bisiklet yolları, kent merkezi başta olmak üzere ana caddeler, ulaşım arterleri ve yoğun trafik güzergahlarında güvenli sürüş imkanı sağlayacak şekilde planlandı.

Böylece hem şehir içi trafik yükünün hafiflemesi hem de alternatif ulaşım biçimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Bisiklet kullanıcılarının karşılaşabileceği küçük arızalara karşı da 17 farklı noktaya bisiklet tamir istasyonu kuruldu.

Hedeflenen 150 kilometrelik ağın 100 kilometresi tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.