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        Gaziantep'te bisiklet yolu 100 kilometreye ulaştı

        Gaziantep'te planlanan 150 kilometrelik bisiklet yolunun 100 kilometresi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:14 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:14
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        Gaziantep'te bisiklet yolu 100 kilometreye ulaştı
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        Gaziantep'te planlanan 150 kilometrelik bisiklet yolunun 100 kilometresi tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevreci ve sağlıklı ulaşımı teşvik etmek amacıyla kent genelinde bisiklet yolu ağı kuruluyor.

        Bisiklet yolları, kent merkezi başta olmak üzere ana caddeler, ulaşım arterleri ve yoğun trafik güzergahlarında güvenli sürüş imkanı sağlayacak şekilde planlandı.

        Böylece hem şehir içi trafik yükünün hafiflemesi hem de alternatif ulaşım biçimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

        Bisiklet kullanıcılarının karşılaşabileceği küçük arızalara karşı da 17 farklı noktaya bisiklet tamir istasyonu kuruldu.

        Hedeflenen 150 kilometrelik ağın 100 kilometresi tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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