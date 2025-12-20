Gaziantep'te öğretmenlere akıl ve zeka oyunu eğitimi verildi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları Uygulamalı Öğretmen Eğitimi Programı" tamamlandı.
Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim kapsamında akıl ve zeka oyunlarının eğitim süreçlerinde daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Programda 150 ilkokul, 150 ortaokul öğretmenine eğitim verildi.
