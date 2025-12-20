Habertürk
        Gaziantep'te öğretmenlere akıl ve zeka oyunu eğitimi verildi

        Gaziantep'te öğretmenlere akıl ve zeka oyunu eğitimi verildi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları Uygulamalı Öğretmen Eğitimi Programı" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:19
        Gaziantep'te öğretmenlere akıl ve zeka oyunu eğitimi verildi
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları Uygulamalı Öğretmen Eğitimi Programı" tamamlandı.

        Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim kapsamında akıl ve zeka oyunlarının eğitim süreçlerinde daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Programda 150 ilkokul, 150 ortaokul öğretmenine eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

