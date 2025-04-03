Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yağma ve sahtecilikten aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçede belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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