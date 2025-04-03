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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:50
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yağma ve sahtecilikten aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, ilçede belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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