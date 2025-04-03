Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler aranıyor
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yolun etrafına yığılan topraklar işçilerin üzerine göçtü.
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Toprak altında 3 işçinin kaldığı tahmin ediliyor.
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