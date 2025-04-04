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        Gaziantep'teki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Gaziantep'te 28 Mart'taki silahlı kavgada yaralanan kişinin tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 15:28 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:28
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        Gaziantep'teki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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        Gaziantep'te 28 Mart'taki silahlı kavgada yaralanan kişinin tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Küllü Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Fethi Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fethi Ş'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

        ​​​​​​​Kırsal Küllü Mahallesi'nde 28 Mart'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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