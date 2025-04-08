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        Kıkırdağından yapılan göğüs duvarıyla sağlığına kavuştu

        ÖMER FARUK SALMAN - Antalya'da yaşayan ve uzun yıllardır göğsündeki ağrıya tanı konulamayan Ali Rıza Yarar, Gaziantep'te kıkırdağından yapılan göğüs duvarıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:41 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:41
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        Kıkırdağından yapılan göğüs duvarıyla sağlığına kavuştu
        ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Antalya'da yaşayan ve uzun yıllardır göğsündeki ağrıya tanı konulamayan Ali Rıza Yarar, Gaziantep'te kıkırdağından yapılan göğüs duvarıyla sağlığına kavuştu.

        Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir okulda çalışan 39 yaşındaki Ali Rıza Yarar, yaklaşık 10 yıl önce göğsünde hissettiği ağrıyla hastaneye başvurdu.

        Yapılan tetkiklerde rahatsızlığının nedeni belirlenemeyen Yarar'ın şikayetlerine çeşitli hastanelerde muayene edilse de tanı konulamadı.

        Bu sürede kullandığı ilaçlardan da sonuç alamayan Yarar, gördüğü bir haber üzerine Gaziantep Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniğine müracaat etti.

        Burada yapılan tetkiklerde göğüs duvarının olmadığı belirlenen Yarar, ameliyatla tedavi oldu.

        Ameliyatı gerçekleştiren göğüs cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Onur Bayrakçı, AA muhabirine, hastanın sol göğüs ağrısı şikayeti olduğunu, tetkiklerde göğüs duvarının olmadığını belirlediklerini söyledi.

        Hastanın kendi kıkırdak yapısından oluşturdukları göğüs duvarıyla tedaviyi gerçekleştirdiklerini anlatan Bayrakçı, şöyle konuştu:

        "Hastanın tetkiklerine bakıldığında tomografi ve 3 boyutlu incelemelerde bir anormallik görülmedi fakat solunum paterninde kaburganın solunumunun düzensiz olduğunu saptadık. Hastamızı ameliyata aldık ve sol tarafta 2. 3. 4. ve 5. kaburgalarının kıkırdak birleşkesinin olmadığını fark ettik. Ameliyatta kendi kıkırdak dokusundan otogreft dediğimiz greft şeklinde kıkırdak dokusunu getirip göğüs duvarı oluşturduk. Bu şekilde solunuma anatomik olarak eşit bir şekilde katkısını sağladık."

        Bayrakçı, hastanın rahatsızlık nedeninin kemiğin akciğer zarındaki dokuya saplanmasından kaynaklandığını tespit ettiklerini, ameliyatla söz konusu bölgeyi kendi anatomik yapısına kavuşturduklarını dile getirdi.

        Ameliyat sonrası hastanın herhangi bir ağrı duymadan yaşamına devam ettiğini belirten Bayrakçı, "Hastamız, 20 civarı ağrı kesici kullandığından bahsediyordu, son günlerde ağrı kesici vermiyoruz. İnşallah kısa süre içinde uzun zamandır yıpranmış olan psikolojik halini de toparlamış olur." ifadelerini kullandı.

        - Psikolojik olduğu düşünüldü

        Ali Rıza Yarar da ağrılarından dolayı düzgün bir çalışma hayatının olmadığını, 24 saat ağrı çektiğini anlattı.

        Ağrıların yaklaşık 10 yıllık geçmişi olduğunu ifade eden Yarar, şunları kaydetti:

        "İlk önce bir dokunma hissiyle başladı. O zamanlar pek rahatsız etmediği için önemsemiyordum. Git gide ilerlemeye başlayınca kalpte veya akciğerde bir sorun var diye düşündük ama bir şey çıkmadı. 2018'den itibaren açık yaraya kolonya değer gibi yanma başladı. Doktora git gel, artık bir şey çıkmayınca haliyle psikolojik olduğu düşünüldü. İlaçlar da fayda etmedi. Allah beterinden saklasın."

        İnternette gördüğü bir haber sonrası Gaziantep Şehir Hastanesine ulaştığını aktaran Yarar, "Haberi görünce bir yazayım dedim, sağ olsunlar bana geri döndüler. Çünkü belirtiler aynıydı. Ameliyat sonrası yanma ve tahriş hissi kalmadı. Allaha şükür çok daha iyiyim. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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