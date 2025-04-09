Gaziantep'te evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlere yönelik düzenlenen umre programına başvurular sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlere yönelik başlatılan umre programına başvurular devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Ramazan Bayramı öncesinde müjdesini verdiği "kutsal" yolculuk projesi, vatandaşlardan büyük rağbet görüyor.

Umreye gitmek isteyen çiftler, belediye hizmet binasında kurulan Umre Masası'nda yoğunluk oluşturuyor.

Aile birliğini güçlendirmek ve manevi değerlere katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen proje, uzun soluklu evliliklere özel bir manevi yolculuk imkanı sunuyor.

Halil Baloğlu, umre projesinin müjdesini yakınlarından duyduğunu ve çok sevinçli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yahya Korkmaz ise verilen hizmetlerden memnun olduğunu ifade ederek, "Allah devamını getirmeyi nasip etsin. Böyle hayırlı hizmetlerin devamını bekleriz. 43 yıllık evliyim. Daha önce umreye gitmedim. Allah kısmet ederse Fatma Şahin sayesinde gideceğim." ifadelerini kullandı.