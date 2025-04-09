TEKNOFEST'in ödüllü takımları güçlerini birleştirerek birinciliğe hazırlanıyor

BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) çeşitli dereceler alan Astra Roket Takımı ile Çağdaş Roket Takımı, bu yılki organizasyonda birinci olmak için güçlerini birleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Teknogaraj'da 2021'de kurulan Astra Roket Takımı, 2023'te TEKNOFEST Roket Yarışması'nda lise (alçak irtifa) kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. 2019'da kurulan Çağdaş Roket Takımı ise 2021'de "Takım Ruhu Ödülü" kazandı ve 2023'te yüksek irtifa kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Takımlar, "Birlikten kuvvet doğar" düşüncesiyle bilgi, deneyim ve başarılarını birleştirerek 2025 TEKNOFEST Roket Yarışması "zorlu görev" kategorisinde birincilik hedefine odaklandı.

Çalışmalarında roketin yerlilik oranını yüzde 100'e çıkarmak için hassas işçilikle çalışan takım, birinciliğin yanı sıra yerli ve milli teknolojiyi daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

- "Zor bir alan ve biz zoru başarmayı seven bir ekibiz"

Çağdaş Astra Roket Takımı Kaptanı, üniversite öğrencisi İbrahim Efe Çimen, AA muhabirine, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan iki ekibin roketin yerlilik oranını artırmak için sistemler geliştirdiğini söyledi. Ekip olarak rokete meraklı olduklarını anlatan Çimen, şöyle konuştu: "Takım olarak rokete çok hevesliydik, zor bir alan ve biz zoru başarmayı seven bir ekibiz. Diğer kategorilerde de yarışabilirdik ama biz roket gibi hassas işçilik gerektiren, yerlilik oranını yüzde 100'e çıkarabileceğimiz alanda yarışmak istedik. Yerlilik oranını yüzde 100'e çıkarmak için gerekli olan bazı sistemler var. Bunların başında aviyonik ve kompozit malzemeler yer alıyor. Kompozit üretimimizi burada el işçiliğimizle kendimiz üretiyoruz. Mekanik işçilik olarak yerlilik oranını yüzde 100'e çıkarmış durumdayız. Kendi ticari aviyonik kartımızı çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim roketlerimiz tanımlanan görevleri yapan roketler." Takımın 15 yaşındaki üyesi Ela Nur Kansu, iki başarılı takımın birleşerek daha büyük bir başarı elde etmeyi amaçladığını aktardı.

Kansu, vaktinin çoğunu Teknogaraj'da üretim yaparak geçirdiğini belirterek, birincilik hedefine ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. - "Yerli ve milli teknolojiyi daha ileriye taşıyan bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz" Üretime aralıksız devam ettiklerini dile getiren Kansu, "Burada gün içerisinde aviyonik kartlarımızı tasarlıyoruz. Ürettiğimiz paraşütlerin de testlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda roketlerin gövdelerini de kendimiz üretiyoruz. Kumaşlardan belli hesaplamalar yaptıktan sonra kompozit malzemelerle üretime devam ediyoruz. Burada yerli ve milli teknolojiyi daha ileriye taşıyan bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz. Asıl amacımız burada yeni teknolojiler geliştirmek ve daha sonraki aşamalarda ülkemizi daha üst seviyelere taşımak." diye konuştu. Teknogaraj Projeler Koordinatörü Çağdaş Kaya ise roketin basınç ve patlatma testlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Testlerin hayati önem taşıdığını aktaran Kaya, şunları kaydetti: "Roketlerde fırlatma testi yapmamız çok fazla mümkün olmuyor ama basınç ve patlatma testleri gerçekleştiriyoruz. Roketi iki ayrı parçaya bölüyoruz ve kurtarma sistemini harekete geçiriyoruz. Bu sistemin roketin ulaşabileceği en üst noktada başarılı olabilmesi için bizim onu daha öncesinde yerde test etmemiz gerekiyor. Testler AR-GE geliştirmeleri sonucunda ürettiğimiz ürünler için hayati önem taşıyor."