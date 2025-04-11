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        Gaziantep'te çimento yüklü tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çimento yüklü tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:12 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:12
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        Gaziantep'te çimento yüklü tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çimento yüklü tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        H.D. (30) idaresindeki 63 K 4556 plakalı çimento yüklü tır, İslahiye-Nurdağı kara yolunun Gökçedere Kavşağı'nda, E.K. (61) yönetimindeki 27 SD 774 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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