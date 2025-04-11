Gaziantep'te otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Gaziantep'te otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'te otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
R.S. idaresindeki 01 BY 024 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir alışveriş merkezinin karşısındaki otobüs durağına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile 4 kişi, ambulanslarla 25 Aralık Devlet ve Şehitkamil Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.