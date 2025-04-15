Türkiye yılın ilk çeyreğinde 691 milyon 397 bin dolarlık halı sattı

ÖMER FARUK SALMAN - Türk halıcılar, yılın ilk çeyreğinde ihraç ettikleri 138 milyon 640 bin metrekare halıdan 691 milyon 397 bin dolar gelir sağladı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki halı üreticileri 2025 yılının ilk üç ayında, 178 ülke ve serbest bölgeye toplam 138 milyon 640 bin metrekare halı ihraç etti.

Türk halıcılar bu dış satım karşılığında 691 milyon 397 bin dolar gelir sağlarken, en fazla gelir 539 milyon 948 bin dolarla makine halılarından kazanıldı.

Makine halılarını 122 milyon 282 bin dolarla özel tasarıma sahip tufte halılar, 27 milyon 311 bin dolarla el halıları ve 1 milyon 857 bin dolarla kilim takip etti. El halısı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,2 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk çeyreğinde en fazla halı ihracatı, 192 milyon 401 bin dolarla ABD'ye yapıldı. Suudi Arabistan 93 milyon 478 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, 53 milyon dolarla İngiltere onu takip etti.