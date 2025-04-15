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        GAÜN'de eğitim fakültesi öğrencilerine TÜBİTAK'tan destek

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı 15 proje TÜBİTAK'tan desteklenmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:36
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        GAÜN'de eğitim fakültesi öğrencilerine TÜBİTAK'tan destek
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı 15 proje TÜBİTAK'tan desteklenmeye hak kazandı.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler TÜBİTAK 2209-A üniversite öğrencileri araştırma projeleri ve 2209-B üniversite öğrencileri sanayiye yönelik araştırma projeleri destekleme programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin, üniversitede desteklenen 34 projenin 11'inin Eğitim Fakültesinde olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Üniversite öğrencilerinin bu tür projelerde yer alması araştırma üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda büyük önem taşıyor. Fakültemiz öğrencileri, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine aktif olarak katılarak üzerlerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirmektedir. Ayrıca 2209-B programı kapsamında üniversitemizden desteklenen 5 projenin 4’ü fakültemizce yürütülecektir."

        Prof. Dr. Çetin, bu 15 projede danışmanlık yapan akademik personeli ile yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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