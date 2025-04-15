Gaziantep'teki çiftçilere 7 milyon fide desteği

Gaziantep'in Şahinbey ilçe belediyesi, tarım arazilerinde ürün verimliliğini artırmak için çiftçilere bu yıl 7 milyon fide dağıtımı yaptı.

Kapcağız Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel hale getirdikleri çiftçilere destek programı kapsamında 7 milyon fideyi çiftçilerle buluşturduklarını, onların da fideleri toprakla buluşturduğunu söyledi.

Çiftçiye desteğin gerçekten çok önemli olduğunu dile getiren Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Üretim çok önemli. Üretim yılındayız. Bir karış vatan toprağımızı düşmana kaptırmamak için askerlerimiz sınırımızı bekliyor. Çiftçilerimiz de bir karış vatan toprağı boş kalmasın üretime dahil olsun diye gece gündüz demeden o nasırlı elleriyle çiftçilik yapıyor. Ben tüm çiftçilerimizin o nasırlı ellerini öpüyorum. Allah, çiftçilerimizden razı olsun. Çok büyük bir iş yapıyorlar. Bu gerçekten önemli."

Tahmazoğlu, çiftçilere sadece seçim zamanı değil her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şahinbey'de ekili alanın 80 bin dekar alandan 300 bin dekar alana çıktığını ifade eden Tahmazoğlu, "Şahinbey'de ekilmeyen alan kalmadı. Ben çiftçilere teşekkür ediyorum. Şu an üretimde iyi noktadayız. Dağıttığımız fideler hem yerli tohum hem bölgemizin ağız yapısına uygun fideler. Böylelikle hastalıkla veya herhangi bir riske maruz kalmadan bu fideleri ektiğimiz zaman inşallah çok bereketli ürünlere kavuşmuş olacağız." dedi. Şu anda çiftçinin en büyük sıkıntısının kuraklık olduğunu, bu durumun sadece Türkiye'de değil dünyada da en büyük sıkıntı olduğunu aktaran Tahmazoğlu, Fırat'ın suyunu Gaziantep ve Şahinbeyli çiftçilerle buluşturulduğu zaman kuraklık riskinin tamamen ortadan kaldıracaklarını sözlerine ekledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ise Türkiye'nin birçok ilinde don olayı yaşandığını belirterek, "Bazı iller eksi 10, eksi 15'i gördü. Gaziantep'in çok nadir bölgelerinde eksi 1 oldu. Dolayısıyla orayla ilgili hasar tespit çalışmaları yapıyoruz ama emin olun ürünlerimizin yüzde 1'inde herhangi bir şekilde don ile ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Ne kadar şükür etsek azdır." dedi.