Gaziantep'teki trafik kazasında ölen anne ve oğlu toprağa verildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi.
Kazada ölen anne Hüsne Evren Polat (57) ile oğlu Mustafa Polat'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Anne ve oğlunun cenazeleri Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
Törene, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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