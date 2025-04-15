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        Gaziantep'teki trafik kazasında ölen anne ve oğlu toprağa verildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:08
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        Gaziantep'teki trafik kazasında ölen anne ve oğlu toprağa verildi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi.

        Kazada ölen anne Hüsne Evren Polat (57) ile oğlu Mustafa Polat'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anne ve oğlunun cenazeleri Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        Törene, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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