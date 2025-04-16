Gaziantep'te evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlerin umre başvuruları sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlere yönelik başlatılan umre programına başvurular 30 Nisan'da sona eriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Fatma Şahin'in Ramazan Bayramı öncesinde duyurduğu "kutsal" yolculuk projesi, vatandaşlardan büyük rağbet gördü.

Programa katılmak isteyen çiftlerde, 1 Ocak 2025 tarihinden önce Gaziantep'te ikamet etmeye başlamış olma, evlilikte en az 41 yılı tamamlama ve eşlerden herhangi birinin daha önce hac ya da umre ziyareti gerçekleştirmemiş olma şartı aranıyor.

Bu kriterleri karşılayan tüm başvurular kabul ediliyor.

Kutsal topraklara gerçekleştirilecek ziyaretlerde şartlara uygun olan her çiftin gidiş sıralamaları ise kura yöntemiyle belirlenecek.

Başvurular, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında kurulan Umre Masası'ndan yüz yüze yapılabildiği gibi internet üzerinden çevrimiçi olarak da 30 Nisan'a kadar gerçekleştirilebilecek.