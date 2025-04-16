Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlerin umre başvuruları sürüyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlere yönelik başlatılan umre programına başvurular 30 Nisan'da sona eriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlerin umre başvuruları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlere yönelik başlatılan umre programına başvurular 30 Nisan'da sona eriyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Fatma Şahin'in Ramazan Bayramı öncesinde duyurduğu "kutsal" yolculuk projesi, vatandaşlardan büyük rağbet gördü.

        Programa katılmak isteyen çiftlerde, 1 Ocak 2025 tarihinden önce Gaziantep'te ikamet etmeye başlamış olma, evlilikte en az 41 yılı tamamlama ve eşlerden herhangi birinin daha önce hac ya da umre ziyareti gerçekleştirmemiş olma şartı aranıyor.

        Bu kriterleri karşılayan tüm başvurular kabul ediliyor.

        Kutsal topraklara gerçekleştirilecek ziyaretlerde şartlara uygun olan her çiftin gidiş sıralamaları ise kura yöntemiyle belirlenecek.

        Başvurular, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında kurulan Umre Masası'ndan yüz yüze yapılabildiği gibi internet üzerinden çevrimiçi olarak da 30 Nisan'a kadar gerçekleştirilebilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te rezerv alanında hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı
        Gaziantep'te rezerv alanında hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı
        Güneydoğu'nun hububat ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,8 arttı
        Güneydoğu'nun hububat ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,8 arttı
        YÖK Başkanı Özvar, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
        YÖK Başkanı Özvar, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
        Gaziantep'te 1 milyon TL'lik kablo hırsızlığına 6 tutuklama
        Gaziantep'te 1 milyon TL'lik kablo hırsızlığına 6 tutuklama
        Gaziantep'te patlayıcı madde satan kişi yakalandı
        Gaziantep'te patlayıcı madde satan kişi yakalandı
        GAÜN Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı yeniden hasta kabulüne başladı
        GAÜN Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı yeniden hasta kabulüne başladı