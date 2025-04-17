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        Gaziantep FK'li Boateng, RAMS Başakşehir maçına yönelik hedeflerini açıkladı:

        Gaziantep FK'nin Ganalı futbolcusu Emmanuel Boateng, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:06 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:16
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        Gaziantep FK'li Boateng, RAMS Başakşehir maçına yönelik hedeflerini açıkladı:
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        Gaziantep FK'nin Ganalı futbolcusu Emmanuel Boateng, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

        Ganalı santrafor, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'te mutlu olduğunu belirtti.

        Takım olarak son zamanlarda iyi işler çıkardıklarını anlatan Boateng, "İyi bir takıma sahibiz. İyi de puanlar topladık. İnşallah bu şekilde devam edip, sezonu iyi bir şekilde bitiririz." dedi.

        Boateng, RAMS Başakşehir maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bir oyuncu için her maç önemlidir. Başakşehir iyi bir ekip, iyi oyunculara sahip ama biz de iyi bir ekibiz, iyi oyunculara sahibiz. İyi bir şekilde odaklanıp bu maçı da kazanmak istiyoruz. Ben forvet oynadığım için gol atmak isterim ama bu tek başıma olan bir şey değil. Takıma yardım ediyorum, onlar da bana yardım ediyor. Onlarsız golleri atamazdım. Başakşehir maçında da iyi bir performans gösterip gol atmak isterim."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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