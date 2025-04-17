Gaziantep'te bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yapan ekipler, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi Şahinbey ilçesinde yakaladı.

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