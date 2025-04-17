EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın annesinin cenazesi Gaziantep'te defnedildi

Cenaze törenine, EPDK Başkanı Yılmaz ve yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile vatandaşlar katıldı.

Gaziantep'te tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Ümmühan Yılmaz (85) için Nizip'e bağlı Kesiktaş Mahallesi'nde tören düzenlendi.

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