Gaziantep'te görme engelli kadının ziynet eşyasını çalan 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te görme engelli kadının yaklaşık 5 milyon liralık ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde görme engelli yaşlı T.Ö'nün evinden yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kadının yeğeninin iki şüpheliyle birlikte hareket ederek hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit eden polis, Ö.L.Ö, H.K. ve A.D'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada çalınan ziynet eşyası ve çelik kasa ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Motosiklet kaskı takan zanlıların hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.