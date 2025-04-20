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        Gaziantep'te 672 çifte evlilik eğitimi verildi

        Gaziantep'te bu yıl "Evlilik Okulu" projesiyle, 672 çifte evlilik eğitimi sonrası sertifika verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:21
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        Gaziantep'te 672 çifte evlilik eğitimi verildi
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        Gaziantep'te bu yıl "Evlilik Okulu" projesiyle, 672 çifte evlilik eğitimi sonrası sertifika verildi.

        Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, 56 bin 45 çifte evlilik ile ilgili eğitimler verildi.

        Bu yıl eğitimleri tamamlayan 672 çifte ise sertifika verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilik Okulu Projesi'nin 15 yıldır sürdüğünü söyledi.

        Aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu yıl ek olarak yeni evlenecek çiftlerimizden 20 bin gelin, 20 bin damada olmak üzere toplamda 40 bin lira nakdi destek sağlıyoruz. Ayrıca maddi durumu olmayan ve evlenmek isteyen çiftlerimize çeyiz seti hediye ediyoruz. Evlendikten sonra çocuk sahibi olan çiftlerimize ikinci çocuktan itibaren her çocuk için 1 yıl boyunca çocuk bezi, ikinci çocuktan itibaren üç yıl boyunca bin lira destek veriyoruz. 1500 lira da hükümetimiz destek veriyor. Üçüncü çocukta ise Şahinbey Belediyesi olarak biz üç yıl boyunca 5 bin lira, hükümetimiz ise 5 yıl boyunca 6 bin 500 lira destek sağlıyor. Dördüncü çocukta ise 4 bin lira Şahinbey Belediyesi olarak biz veriyoruz. Hükümetimiz ise 5 bin lira destek veriyor. Bunların yanı sıra 10 yıl ve üzeri evli kalan çiftlerimize ise evlilik yıllarının yarısı kadar destek veriyoruz. Ayrıca evde evlenmemiş ve bekar olan her çocuk için de bin lira nakdi destek sağlayacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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