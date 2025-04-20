Gaziantep'te drift atan iki sürücüye 148 bin 815 lira ceza
Gaziantep'te drift atan iki otomobil sürücüsüne toplam 148 bin 815 lira ceza uygulandı.
Gaziantep'te drift atan iki otomobil sürücüsüne toplam 148 bin 815 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir sosyal medya hesabında iki otomobilin trafikte drift attığı görüntülerin paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Ekipler, ehliyetsiz olduğunu belirlediği iki otomobil sürücüsüne "sürücü belgesiz araç kullanmak, kullandırmak ve drift atmak" maddelerinden toplam 148 bin 815 lira para cezası yazdı.
Otomobillerden biri 60 gün trafikten menedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.