Gaziantep'te sahipsiz köpeklerin anne ve kızına saldırması güvenlik kamerasında
Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında yolda yürüyen anne ve kızının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında yolda yürüyen anne ve kızının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstasyon Caddesi'nde yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen anne ve kızına sahipsiz köpekler saldırdı.
Kızına siper olan anne, elinden tuttuğu kızıyla bölgeden koşarak uzaklaştı.
Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.