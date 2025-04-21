Gaziantep'te sahipsiz köpeklerin anne ve kızına saldırması güvenlik kamerasında

Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

İstasyon Caddesi'nde yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen anne ve kızına sahipsiz köpekler saldırdı.

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