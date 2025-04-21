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        Gaziantep'te "2. Çocuk Tiyatroları Şenliği" düzenlendi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından "2. Çocuk Tiyatroları Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:09
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        Gaziantep'te "2. Çocuk Tiyatroları Şenliği" düzenlendi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından "2. Çocuk Tiyatroları Şenliği" düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının hazırladığı "Şeker Kız ve Arkadaşları" tiyatro oyunu, Onat Kutlar Sahnesinde izleyicilerle buluştu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinliklerdeki öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Şahin, "Bu hafta 23 Nisan haftası, sizin haftanız. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. 105 yıl önce dünyanın ilk çocuk bayramını Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımıza armağan etmiş. Bugüne kadar getiren öğretmenlerimize, annenize ve babanıza çok teşekkür ederim." ifadelerinde bulundu.

        Tiyatro şenliği 6 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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