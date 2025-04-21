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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te, hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:53 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:54
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te, hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tehdit, yaralama ve uyuşturucu satma suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 6 suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan K.K'yi, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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