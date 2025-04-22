Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, bu bayramın Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bıraktığı en önemli miraslardan biri olduğunu belirtti.

Her çocuğun gelecek için birer umut tohumu olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' ilkesine dayalı demokratik zemin üzerinde yükselen Cumhuriyetin temelleri aslında bugün atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde dönüm noktası olan bugünü Atatürk gerçekten de büyük bir öngörü ile çocuklara armağan etmiştir. Bizler dünün çocukları olarak bugünü yaşıyor, bu cennet vatan için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de bugünün çocukları olarak yarınları yaşayıp yaşatacak, bu bayrağın dalgalanmasını sağlayacaksınız. Sevgiyi, barışı, hak ve adaleti kendine şiar edinmiş bu milletin mirasçıları olarak geleceğimiz sizlere emanettir.Tüm dünya çocuklarının barış ikliminde, güvende, sağlıklı yaşam koşullarında yaşamını sürdürmesi için 23 Nisan emsal bir gün olarak güçlü Türkiye’nin sahip olduğu çok büyük bir değerdir.​​​​​​​"