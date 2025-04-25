Gaziantep'te "Arşivin Tanıklığında 23 Nisan" sergisi açıldı

Gaziantep'te "Arşivin Tanıklığında 23 Nisan" sergisi, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TBMM'nin açılışının 105. yılı vesilesiyle ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkaran sergi, 10 Mayıs 2025'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sergide, 23 Nisan'ın Türkiye'nin ilk resmi milli bayramı oluşuna dair tarihi belgeler, döneme ait fotoğraflar ve arşiv materyalleri yer alıyor.

Yerel gazetelerde yayımlanan haberler, öğrenciler tarafından kaleme alınmış şiirler, kortej güzergahları ve okulların bayram törenlerine dair zengin görsel malzemeler de sergide sunuluyor.