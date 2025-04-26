Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" için Gaziantep'e gelen hafızlar İslahiye'yi ziyaret etti

        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılmak için Gaziantep'e gelen Mısırlı Hafız Essam Ahmed Hussien Ali ve Tanzanyalı Hafız Ahmad Salumu Mkwewa, İslahiye ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" için Gaziantep'e gelen hafızlar İslahiye'yi ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılmak için Gaziantep'e gelen Mısırlı Hafız Essam Ahmed Hussien Ali ve Tanzanyalı Hafız Ahmad Salumu Mkwewa, İslahiye ilçesini ziyaret etti.

        Hafızlar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yaşanan heyelanın İdilli dere yatağını doldurması sonucu gölet oluşan alanı İslahiye ilçe Müftüsü Mustafa Demir'le ziyaret etti.

        İlçe Müftüsü Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerine misafir olarak gelen dünya birincisi hafızların depremin izlerini gördüklerinde çok şaşırdıklarını dile getirdi.

        Demir, "Hafızlar, yaşananların sanki küçük bir kıyamet olduğunu söyledi. Bu anlamda kıyameti anlatan Zilzal suresini tilavet ettiler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Gaziantep Üniversitesi'nde 7. Kariyer Zirvesi başladı
        Gaziantep Üniversitesi'nde 7. Kariyer Zirvesi başladı
        Gaziantep'te geçen yıl işlenen cinayete ilişkin 8 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te geçen yıl işlenen cinayete ilişkin 8 zanlı tutuklandı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yar...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yar...
        Vücudundaki 5 böbrekle yaşamını sürdürüyor
        Vücudundaki 5 böbrekle yaşamını sürdürüyor
        Gaziantep'te FETÖ'den 1 tutuklama
        Gaziantep'te FETÖ'den 1 tutuklama
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı