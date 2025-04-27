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        Bedensel engelli kadın "yaşam enerjisini artıran" cam sanatıyla takılar üretiyor

        KEMAL KARAGÖZ - Gaziantepli Sevgi Tuğtekin, bedensel engeline rağmen halk eğitimi merkezinde açılan kursta hem cam sanatının inceliklerini öğreniyor hem de yaptığı ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:00 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:30
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        Bedensel engelli kadın "yaşam enerjisini artıran" cam sanatıyla takılar üretiyor
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        KEMAL KARAGÖZ - Gaziantepli Sevgi Tuğtekin, bedensel engeline rağmen halk eğitimi merkezinde açılan kursta hem cam sanatının inceliklerini öğreniyor hem de yaptığı ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

        Bir yaşındayken çocuk felci nedeniyle bedensel engelli olan 39 yaşındaki Tuğtekin, sosyal faaliyetlerde bulunmak için Merveşehir Halk Eğitimi Merkezi'nde cam sanatıyla tanıştı.

        Yaklaşık bir yıldır devam ettiği kursta başta takı, bileklik, küpe, künye, hayvan figürleri, bardak ve hediyelik eşyalar üreten Tugtekin, burada ürettiği ürünleri internet üzerinden ve çevresindeki arkadaşlarına satarak kazanç sağlıyor.

        Kursta arkadaşları tarafından çok sevilen ve burada sosyalleşen Sevgi, kendisi gibi engellilere de örnek oluyor.

        - "Hayallerim var, eğitimci biri olmak istiyorum"

        Sevgi Tuğtekin, AA muhabirine, bebekliğindeki çocuk felcinden sonra bedensel engelli olduğunu, koltuk değneğiyle yaşamını sürdürmeye çalıştığını anlattı.

        Engelinin kendisini eve bağımlı hale getirdiğini dile getiren Tuğtekin, "Ağır ameliyatlar geçirdiğim için zor bir dönemden geçtim. Hayatımda hep bir eksiklik hissediyordum ama bu eksikliğim engelimden değildi. Kendimi geliştirip eğitimimi tamamlamak istiyordum. Bu arada eğitimlerimi de açıktan okuyorum. Hayallerim var, eğitimci biri olmak istiyorum." dedi.

        - "Güzel takılar yapıyorum

        Kentteki kursları araştırdığını ve Şehitkamil ilçesindeki Merveşehir Halk Eğitimi Merkezi'nde cam kursuna başladığını anlatan Tuğtekin, şöyle konuştu:

        "Bu kurs bana enerji verdi. Cam, enerjimi ikiye katladı. Cam ile ilgili ürünleri yaparken çok eğleniyorum. Bir ürün ortaya çıkarmak hoşuma gidiyor. Hocam bana ilham verdi. Hayata çok çekimser bakıyordum ama bu kurs çok iyi geldi. Burada aynı zamanda el becerimi geliştiriyorum. Ortaya çıkan bir ürün beğenildiği zaman bana daha çok ilham veriyor. O yüzden çok mutlu oluyorum. Ürettiğim ürünleri satışını yaparak da ev ekonomisine katkı sunuyorum. Tasarladığım ürünler de bulunuyor. Kendime öz güvenim geldi. Bir yıldır bu kursa geliyorum. Burada renkli işler yapıyor olmam aslında renkli kişiliğe sahip olduğum için bu durum bana çok heyecan veriyor. Hocamın da teşvikleriyle bu kursa halen devam ediyorum. Hocam bana ilham verdi. Hayata çok çekimser bakıyordum ama bu kurs çok iyi geldi. Kursta eğitimimi tamamlayıp usta öğretici olmak istiyorum."

        Tuğtekin, kendisi gibi engellilerin umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini ve hiçbir şey için geç kalınmış olunmadığını sözlerine ekledi.

        Cam ve Seramik Teknolojileri Usta Öğreticisi Şule Elbeyi ise öğrencisi Tuğtekin'in kursa ilk geldiği zaman çok çekimser olduğunu belirterek, "Sevgi'nin ilk zamanlarında kendisine güvenmesi biraz zaman aldı. Şu an çok güzel işler çıkarıyor. El becerisi ve emeği bayağı ileri düzeye geçti. Kendisini de diğer kadınlar gibi çok güzel yerlerde görmeyi istiyoruz. Elimden geldiği kadarıyla Sevgi'ye yardım etmeye çalışıyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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