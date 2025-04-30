Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Güneydoğu'nun kuru meyve ihracatı ilk çeyrekte yüzde 4 arttı

        ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk çeyreğinde 99 milyon 908 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneydoğu'nun kuru meyve ihracatı ilk çeyrekte yüzde 4 arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk çeyreğinde 99 milyon 908 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar, yılın ilk 3 ayında 82 ülke ve serbest bölgeye 15 bin 467 ton kuru meyve ve mamulleri gönderdi.

        Sektör, bu ticaret karşılığında 99 milyon 908 bin dolar gelir elde etti. Böylelikle sektörün yılın 3 ayındaki ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre değerde yüzde 4, miktarda ise yüzde 11 arttı.

        - Antep fıstığı zirvede

        En fazla geliri 42 milyon 574 bin dolarla Antep fıstığından elde eden sektör, kuru kayısıdan 37 milyon 529 bin dolar, kuru incirden de 7 milyon 325 bin dolar kazanç sağladı.

        Güneydoğu Anadolu'nun ihracatında yüzde 42,6'lık paya sahip olan Antep fıstığı, bir önceki yıla göre yüzde 7,2'lik artış ile 2023'ün birincisi kuru kayısıyı geride bıraktı.

        En yüksek satış 17 milyon 956 bin dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 17 milyon 373 bin dolarla İtalya ve 10 milyon 107 bin dolarla ABD takip etti.

        İlk çeyrekte en çok artışın yaşandığı ülke ise yüzde 74,8 ile İtalya oldu.

        Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, sektörel ihracatın arttırılmasına yönelik tanıtım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

        Çıkmaz, dünyanın birçok yerinde Türk kuru meyve ve mamullerinin sevildiğine dikkati çekerek, "Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen kuru meyve çeşitlerinin uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri bulması için büyük çaba gösteriyoruz. Bu çabalar karşılığında ürünlerin talep görmesi bizleri sevindiriyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Yemin etti
        Yemin etti
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK'nin genç yetenekleri "umut veriyor"
        Gaziantep FK'nin genç yetenekleri "umut veriyor"
        Gaziantep'te "Lezzet ve Ustalık Buluşması" etkinliği düzenlendi
        Gaziantep'te "Lezzet ve Ustalık Buluşması" etkinliği düzenlendi
        Gaziantep'te drone destekli denetimde 116 araç ve sürücüye 160 bin 700 lira...
        Gaziantep'te drone destekli denetimde 116 araç ve sürücüye 160 bin 700 lira...
        Gaziantep'te "Sokaktan Sahaya Gençlerle Geleceğe El Ele Muhtar Cup Projesi"...
        Gaziantep'te "Sokaktan Sahaya Gençlerle Geleceğe El Ele Muhtar Cup Projesi"...
        Gaziantep'te yapı malzemeleri üreticileri denetlendi
        Gaziantep'te yapı malzemeleri üreticileri denetlendi
        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kayabaşı, Gaziantep'te konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kayabaşı, Gaziantep'te konuştu: