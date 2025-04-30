Güneydoğu'nun kuru meyve ihracatı ilk çeyrekte yüzde 4 arttı

ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk çeyreğinde 99 milyon 908 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar, yılın ilk 3 ayında 82 ülke ve serbest bölgeye 15 bin 467 ton kuru meyve ve mamulleri gönderdi.

Sektör, bu ticaret karşılığında 99 milyon 908 bin dolar gelir elde etti. Böylelikle sektörün yılın 3 ayındaki ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre değerde yüzde 4, miktarda ise yüzde 11 arttı.

- Antep fıstığı zirvede

En fazla geliri 42 milyon 574 bin dolarla Antep fıstığından elde eden sektör, kuru kayısıdan 37 milyon 529 bin dolar, kuru incirden de 7 milyon 325 bin dolar kazanç sağladı.

Güneydoğu Anadolu'nun ihracatında yüzde 42,6'lık paya sahip olan Antep fıstığı, bir önceki yıla göre yüzde 7,2'lik artış ile 2023'ün birincisi kuru kayısıyı geride bıraktı.