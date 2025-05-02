Gaziantep'te sosyal medyada silah teşhir eden 2 kişi tutuklandı
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden silah teşhiri yaparak video paylaşan 2 kişi tutuklandı.
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden silah teşhiri yaparak video paylaşan 2 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformu X üzerinden M.Ö. arkadaşı M.S. ile dün silah teşhir ettiği görüntüleri paylaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan incelemede, M.Ö'nün "müstehcenlik", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından daha önce soruşturma geçirdiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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