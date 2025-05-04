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        Araban'da ihtiyaç sahiplerine sosyal destekler sürüyor

        Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:49
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        Araban'da ihtiyaç sahiplerine sosyal destekler sürüyor
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar devam ediyor.

        Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, sosyal yardımlarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen sosyal yardım programları ile ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için başlatılan sosyal yardımların sürdüğünü belirtti.

        İhtiyaç sahiplerine çeşitli yardımların yapıldığını ifade eden Özçimen, "SYDV tarafından sunulan sosyal yardımlar genellikle nakdi yardımlardır. Gelir düzeyi düşük olan ailelere ve acil yardıma ihtiyaç duyan bireylere nakdi yardım olarak sağlanmaktadır. Haftanın beş günü 3 çeşit sıcak yemek ve haftanın bir gününde ise pilav üstü et veya tavuk döner ile birlikte iki çeşit yemek, ayran ve ekmek olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunuyoruz." dedi.

        Yemeklerin Şehit Sait Demirel Aşevi'nde hijyenik ortamda aşçı ve personeller tarafından titizlikle hazırlandığını dile getiren Özçimen, hazırlanan yemeklerin ilçede bulunan 500 ile 600 kişilik olarak hazırlandığını ve evlere teslim edildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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