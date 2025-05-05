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        İslahiye'de lise öğrencileri arkeolojik parkta çevre temizliği yaptı

        İslahiye ilçesinde lise öğrencileri Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:44 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:32
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        İslahiye'de lise öğrencileri arkeolojik parkta çevre temizliği yaptı
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        İslahiye ilçesinde lise öğrencileri Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

        Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Toplumsal Hizmet Çalışma Projesi" kapsamında Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı'nda içinde çevre temizliği yaptı.

        Okul Müdürü Halim Erol, toplumdaki çevre bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

        Coğrafya öğretmeni Erdi Bostan da projenin tarihi mekanın dışa açılan kapı olması dolayısıyla yapılan çevre temizliğinin önemine değindi.

        Öğrencilerden Ayşegül Yaşar ise çevre bilincine dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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