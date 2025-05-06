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        Ortadoğu Gıda Fuarı yarın Gaziantep'te kapılarını açıyor

        Gaziantep'te 7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ortadoğu Gıda Fuarı yarın kapılarını açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:15
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        Ortadoğu Gıda Fuarı yarın Gaziantep'te kapılarını açıyor
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        Gaziantep'te 7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ortadoğu Gıda Fuarı yarın kapılarını açacak.

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) destekleriyle düzenlenecek MFF Orta Doğu Gıda Fuarı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ve il protokolünün katılımlarıyla yarın saat 11.00'de kapılarını açacak.

        Fuara, Irak, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Rusya, Türk Cumhuriyetler ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere toplam 24 ülkeden en az 500 nitelikli alıcı katılım sağlayacak.

        Katılımcılar, fuar boyunca gıda üretiminden işlenmiş ürünlere, içeceklerden ambalaj teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmetleri inceleme fırsatı bulacak.

        Aynı zamanda, sektörel paneller ve sunumlarla bilgi alışverişi yapılacak.

        Fuarla eş zamanlı olarak, gıda endüstrisindeki yenilikleri görüşmek ve sürdürülebilir gıda politikalarına katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde "Gıda Zirvesi" gerçekleştirilecek.

        Fuar 7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında saat 10:00'dan 18:00'e kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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