Araban'da yeşil sarımsak hasadı başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil sarımsak hasadı başladı.

Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescilli sarımsağın hasadına başlandı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, hasadın hayırlı olmasını diledi.

Üreticilere kolaylıklar dileyen Altun, şöyle konuştu:

"Ovada 20 bin dönümü aşkın alanda ekilen aroması ve uzun ömürlü olması nedeniyle tercih edilen sarımsakta bu yıl yaklaşık 40 bin ton rekolte bekleniyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve geçtiğimiz yılın ağustos ayında ekimi yapılan meşhur Araban Sarımsağı'nın yeşil firik hasadı mayıs ayında başlayıp haziran ayının sonuna kadar sürüyor. Araban Ovası'nda yetişen ve kalitesiyle meşhur, ilçe halkının da en önemli geçim kaynağı arasında yer alan sarımsakta bu yıl rekolte ve kalitenin yüksek olması çiftçilerin yüzlerini güldürüyor."