Yargıtay, DEAŞ'ın "sözde kadısı"na verilen 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı

Yargıtay, Suriye'de biri asker 2 Türk'ün infaz emrini verdiği iddiasıyla yargılandığı mahkemece terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadısına verilen 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Ekim 2022'de sanık Jamal Abdul Rahman Alwi'ye verdiği 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını inceledi.

Daire, yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yargılama sürecindeki usul işlemlerinin kanuna uygun şekilde gerçekleştirildiğini ve hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun şekilde elde edildiğini belirtti.

Kararda, yerel mahkemenin kararının isabetli bulunduğu ve verilen cezanın onanmasına hükmedildiği vurgulandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016'da Suriye'de biri asker 2 Türk'ün şehit edilmesi olayına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadısı ve 2 Türk vatandaşının ölüm emrini verdiği iddia edilen sanık Jamal Abdul Rahman Alwi hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin 2013-2016 yılları arasında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer aldığı, örgüt içinde başta Azez ve Bab bölgeleri olmak üzere Suriye'de DEAŞ işgalinde bulunan bölgelerde yürütülen yargılama faaliyetlerinde ve sözde şer'i mahkemelerde sözde kadılık/savcılık görevini ifa ettiği, infaz kararları verdiği, bu kapsamda 2 Türk vatandaşı olmak üzere kişilerin hayatlarını kaybettikleri eylemlerin fermanını verdiği belirtilmişti.