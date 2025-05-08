Gaziantep'te "Yeni Dünyada Yeni Gıda Ekonomi Sistemi Paneli" düzenlendi

Gaziantep'te,"Yeni Dünyada Yeni Gıda Ekonomi Sistemi Paneli" gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu Gıda Fuarı'nın ikinci gününde, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi Konferans Salonu’nda, gıda endüstrisindeki yenilikleri görüşmek ve sürdürülebilir gıda politikalarına katkı sağlamak için panel düzenlendi.

Panelde, 2025 gıda öngörüleri ve beklentileri ile gıda sektöründeki inovasyon ve yenilikler ele alındı.