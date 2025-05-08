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        Gaziantep'te "Yeni Dünyada Yeni Gıda Ekonomi Sistemi Paneli" düzenlendi

        Gaziantep'te,"Yeni Dünyada Yeni Gıda Ekonomi Sistemi Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:00
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        Gaziantep'te "Yeni Dünyada Yeni Gıda Ekonomi Sistemi Paneli" düzenlendi
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        Gaziantep'te,"Yeni Dünyada Yeni Gıda Ekonomi Sistemi Paneli" gerçekleştirildi.

        Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu Gıda Fuarı'nın ikinci gününde, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi Konferans Salonu’nda, gıda endüstrisindeki yenilikleri görüşmek ve sürdürülebilir gıda politikalarına katkı sağlamak için panel düzenlendi.

        Panelde, 2025 gıda öngörüleri ve beklentileri ile gıda sektöründeki inovasyon ve yenilikler ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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