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        Gaziantep merkezli 47 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 225 şüpheli adliyede

        Gaziantep merkezli 47 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:43 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:43
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        Gaziantep merkezli 47 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 225 şüpheli adliyede
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        Gaziantep merkezli 47 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        FETÖ'nün Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki bölge yapılanmasında yer alan güncel örgüt yapısının deşifre edilmesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli daha yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 225'e ulaştı.

        Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Gaziantep merkezli 47 ilde 7 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda 222 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların deşifre olmamak adına bir araya gelmedikleri, üniversite öğrencilerini örgütsel eğitim için yurt dışı kamplara götürdükleri, görüşmeleri ise internet tabanlı farklı haberleşme programları üzerinden yaptıkları ve toplantılarını çevrim içi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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