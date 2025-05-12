Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi 428 gün sürdü

BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep FK'de 428 gün görev yapan ve iki sezonda 43 lig maçına çıktıktan sonra yolların ayrıldığı teknik direktör Selçuk İnan, 1,34 puan ortalaması elde etti.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonuna teknik direktör Erdal Güneş ile başlayan, ardından Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile yola devam eden Gaziantep FK yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından 8 Mart 2024'te teknik direktörlük görevine Selçuk İnan'ı getirdi.

Geçen sezon takımın başında çıktığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan İnan, topladığı 16 puanla kırmızı-siyahlı ekibi ligde tutmayı başardı.

- Sil baştan kadro kurdu

İnan'ın isteği doğrultusunda kırmızı-siyahlı yönetim, yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği 17 transferle "en çok transfer yapan" ve sözleşme imzaladığı 12 yabancı futbolcuyla "en fazla yabancı oyuncu transfer eden" takım olarak 2024-2025 sezonuna başladı.

Adeta sil baştan bir kadro kuran genç teknik adam, sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizdi.