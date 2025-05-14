Trabzonspor-Galatasaray
Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Gaziantep
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Zubkov, Mendy, Nwakaeme, Banza
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
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