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        Trabzonspor-Galatasaray

        Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 19:51 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:51
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        Trabzonspor-Galatasaray
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        Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

        Stat: Gaziantep

        Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Zubkov, Mendy, Nwakaeme, Banza

        Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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