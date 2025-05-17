GÜNCELLEME - Gaziantep'te bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 1 kişiyi silahla vurarak öldüren 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde kahvehanede oturan Hasan Kaplan (25), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kaplan, kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, öğleden sonra kıraathane önünde oturan Kaplan'ın motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili yapılan incelemede, saldırının şüphelisi O.K. ve A.K. isimli şahıslarla H.K. arasında daha önceden bir husumet olduğu anlaşılmış, O.K'nin ruhsatsız ateşli silahla H.K'ye ateş ettiği tespit edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren O.K., suç aletiyle birlikte Emniyet Müdürlüğümüz Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanmış, yanında bulunan A.K'nin yakalama çalışmaları devam etmektedir."