Gaziantep'te "Çocuğun cinsel istismarında sağlık çalışanlarının yükümlülüğü"ne ilişkin seminer

Gaziantep'te "Çocuğun cinsel istismarında sağlık ve ruh sağlığı çalışanlarının suçu bildirim yükümlülüğü" konulu seminer düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, GAÜN Tıp Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle hastanenin konferans salonunda seminer düzenlendi.

Programın moderatörlüğünü yapan GAÜN Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karadağ, çocuk koruma alanında görev alan tüm sağlık mensuplarına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu seminerin en önemli hedeflerinden biri, mesleki uygulamalar sırasında karşılaşılan olası çocuk istismarı vakalarında sağlık çalışanlarının kararsız kalmalarını önlemek ve onları gerek etik gerekse hukuki açıdan doğru yönlendirebilecek bilgi ve tutumla donatmaktır. Çocuk istismarı vakaları, çoğu zaman sessiz ve örtük ilerleyen, mağdurun yaşından ve travmatik etkilerinden dolayı kolaylıkla görünür hale gelemeyen vakalardır. Bu durumda, özellikle ön saflarda yer alan sağlık ve ruh sağlığı profesyonellerine düşen sorumluluk, hem klinik hem de toplumsal düzlemde oldukça kritiktir. Bu programın, alandaki bilgi eksikliğini gidermeye ve çocuk istismarına karşı etkili müdahale yollarını güçlendirmeye katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu tarz akademik paylaşımlar ve eğitim etkinlikleri ile yalnızca bilgi düzeyini değil, aynı zamanda sorumluluk bilincini artırmayı, çocukların güvenliğini ve sağlığını önceleyen, hak temelli bir mesleki yaklaşımı kurumsallaştırmayı amaçlıyoruz."