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        Gaziantep'te "Çocuğun cinsel istismarında sağlık çalışanlarının yükümlülüğü"ne ilişkin seminer

        Gaziantep'te "Çocuğun cinsel istismarında sağlık ve ruh sağlığı çalışanlarının suçu bildirim yükümlülüğü" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:49
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        Gaziantep'te "Çocuğun cinsel istismarında sağlık çalışanlarının yükümlülüğü"ne ilişkin seminer
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        Gaziantep'te "Çocuğun cinsel istismarında sağlık ve ruh sağlığı çalışanlarının suçu bildirim yükümlülüğü" konulu seminer düzenlendi.

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, GAÜN Tıp Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle hastanenin konferans salonunda seminer düzenlendi.

        Programın moderatörlüğünü yapan GAÜN Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karadağ, çocuk koruma alanında görev alan tüm sağlık mensuplarına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu seminerin en önemli hedeflerinden biri, mesleki uygulamalar sırasında karşılaşılan olası çocuk istismarı vakalarında sağlık çalışanlarının kararsız kalmalarını önlemek ve onları gerek etik gerekse hukuki açıdan doğru yönlendirebilecek bilgi ve tutumla donatmaktır. Çocuk istismarı vakaları, çoğu zaman sessiz ve örtük ilerleyen, mağdurun yaşından ve travmatik etkilerinden dolayı kolaylıkla görünür hale gelemeyen vakalardır. Bu durumda, özellikle ön saflarda yer alan sağlık ve ruh sağlığı profesyonellerine düşen sorumluluk, hem klinik hem de toplumsal düzlemde oldukça kritiktir. Bu programın, alandaki bilgi eksikliğini gidermeye ve çocuk istismarına karşı etkili müdahale yollarını güçlendirmeye katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu tarz akademik paylaşımlar ve eğitim etkinlikleri ile yalnızca bilgi düzeyini değil, aynı zamanda sorumluluk bilincini artırmayı, çocukların güvenliğini ve sağlığını önceleyen, hak temelli bir mesleki yaklaşımı kurumsallaştırmayı amaçlıyoruz."

        Seminerde, GAÜN Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Baransel Isır, "Cinsel istismara adli tıbbi yaklaşım", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahime Erbaş, "Bildirim yükümlülüğünün hukuki temelleri" ve GAÜN Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Baran Çalışgan da "Psikiyatrik değerlendirme ile örnek vaka analizleri" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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