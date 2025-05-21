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        Gaziantep'te yeni evlenen çiftlere 40 bin lira destek

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenen çiftlere yönelik 40 bin lira nakdi destek projesini hizmete aldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:38 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:38
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        Gaziantep'te yeni evlenen çiftlere 40 bin lira destek
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenen çiftlere yönelik 40 bin lira nakdi destek projesini hizmete aldığını duyurdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aile kurumunu desteklemeye yönelik yeni evlenen çiftlere 40 bin lira nakdi destek programı hayata geçirildi.

        Açıklamada, çeyiz yardımı ve toplu nikah töreniyle çiftlere birçok kolaylık sağlandığı, evlilik yolunda sağlam adımlarla ilerlemek isteyen çiftler için bu destek programlarının maddi destekten rehberlik hizmetine kadar kapsamlı bir çözüm sunduğu belirtildi.

        Bu destekten yararlanmak için çiftlerin Gaziantep Aile Akademisinde "Evlilik Öncesi Eğitim Programı"na katılması ve ilgili kriterleri sağlaması gerektiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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