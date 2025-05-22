Gaziantep'te okul öncesi zirve programı düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gaziantep okul öncesi zirve programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan öğretmenleri ve akademisyenleri ortak zeminde buluşturacak zirve Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezinde yapıldı.

Eğitim zirvesiyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerine özel tasarlanan atölye eğitimleri ile mesleki gelişim ve pedagojik yenilikler amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğretmenlerin önemli bir makamda olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim bir Gaziantep modelimiz var. Bilimi hayatın, hayatı bilimin bir parçası yapmazsak, bu çocuklara dilek ve temenni ile bilimi öğretemeyiz. 7 yaş çok geç, 6 yaşa altın çağ diyorlar. Şehirlerde herkes şanslı değil. Onun için geriye tesisleşme ve ne öğrettiğinin içeriği çok önemli. O yüzden Maarif Modelini 'erdem-değer- eylem' çok önemsiyorum."